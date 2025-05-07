07/05/2025 19:40

《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，中芯華虹公布業績

《經濟通通訊社7日專訊》英倫銀行公布議息結果，及中芯華虹公布業績，料為周四（8日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，亞太經合組織(APEC)高級財政官員會議(SFOM)於韓國濟州舉行（當地時間5月8日至9日）。本港時間周四晚7:02pm，英倫銀行公布利率決定、會議記錄和貨幣政策報告。



*德國公布進出口數據，美國公布批發庫存等數據*



數據方面，周四2:00pm（本港時間．下同），德國公布3月出口，經季節調整月率升幅料由1.9%收窄至1%；3月進口經季節調整月率升幅料由0.8%收窄至0.4%；3月工業生產年率跌幅料由4%收窄至2.7%，經季節調整月率料由下滑1.3%改善至升1%。4:30pm，香港公布4月外匯儲備。7:02pm，英國公布官方指標利率，料由4.5%降至4.25%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由191.6萬降至189.5萬；首次申請失業救濟金人數料由24.1萬降至23萬。10:00pm，美國公布3月批發庫存，月率升幅料由0.3%擴大至0.5%；3月批發貿易月率升幅料由2.4%收窄至0.9%。



在本港，明日公布業績的公司有:中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)等。



此外，明日傲基股份(02519)將有基石投資者持股解禁。(wa)