07/05/2025 11:54

【關稅戰】景順趙耀庭：市場憂美國資產風險日增，金價料續漲

《經濟通通訊社7日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，市場擔憂美國資產本質上更高風險日益增加，可能反映對美國經濟增長阻力或美國總統特朗普的貿易政策的焦慮。該行基本情景是可以預期一系列不同關稅升級和降級情景同時出現，每當有正面消息發布時，美股、美元可能會因市場風險承受程度增加而反彈。



不過，美國收益率曲線斜率和期限溢價都在上升。趙耀庭認為，收益率反映投資者擔心滯脹，在特朗普政府管治下，移民限制和大幅提高的關稅現在可能會產生同樣的效果，從而黃金和其他高質量通脹對沖工具受惠。



*今年日圓表現或更好，看好澳元及歐元*



趙耀庭指出，從貨幣角度看，認為日圓可能今年的表現更好，因為一旦關稅陰霾消散，同時由本地需求推動的增長繼續增強，日本央行可能會繼續其加息計劃。該行亦看好澳元及歐元。另一方面，在亞洲貨幣中，新台幣可能仍有上升空間，主要催化劑是資本流入，尤其是資金回流本土等，以及台灣人壽保險業持有約1.7萬億美元的海外資產，當中主要是美國國債。他亦稱，最近亞洲貨幣升值可能一定程度上是一種追趕效應。



*黃金對沖地緣政治不確定性，料金價續漲*



由於市場缺乏其他替代方案，趙耀庭認為黃金是對沖美國政策或地緣政治不確定性的資產。國際貨幣基金組織的數據顯示，央行目前並未大舉購入黃金，但預計私人和官方需求將持續，推動金價上漲。(rh)