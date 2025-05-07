07/05/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.49905 -91.488 一周 2.79012 -72.774 兩周 2.90405 -70.702 一個月 3.08 -57.506 兩個月 3.28929 -41.631 三個月 3.38292 -35.827 六個月 3.47583 -34.328 一年 3.60929 -24.559

《經濟通通訊社7日專訊》金管局連日來四度入市注入合共1294.02億港元，令明天(8日)香港銀行體系總結餘增至1741億港元。港元拆息連續兩日全線下跌，其中，隔夜息大跌91基點至2.49905厘，為去年9月16日以來最低，而一個月及三個月拆息分別跌58及36個基點，均為2008年以來最大下跌。與樓按相關的一個月拆息今報3.08厘，為2023年4月21日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報3.38292厘，是2022年10月3日後最低。六個月及一年期分別降至3.47583厘及3.60929厘，分別見2022年9月14日及2022年8月11日後最低。港元匯價今早在7.7501-7.7543之間上落，最新報7.7533，較前收市價跌0.004%。受減息降準及關稅戰有望緩和沖喜，港股今早裂口高開，最多曾漲534點，高見23197，但現時升幅收窄至127點，報22789。金管局總裁余偉文昨天表示，近日金管局向市場注資，主要反映近月南向資金持續流入股市，而4月初美國公布關稅措施後，市場出現避險情緒。他預計港元需求將在未來2-3個月進一步增加，受惠重磅大型新股有望在香港上市，以及本港企業派息需求等。他指港元市場交易仍然十分暢順有序，未見出現異常。(cl)資料來源：香港銀行公會