07/05/2025 13:30

【專訪】曾煥平料關稅實際影響半年後浮現，香港未來面臨十級風浪

《經濟通通訊社記者柳英傑7日報道》美國關稅風暴席捲全球，嚴重打擊全球貿易秩序與供應鏈，最新發展為中美將於本周末重啟談判，市場憧憬關稅戰有望緩和，惟特朗普的施政「五時花六時變」，雙方最終能否達成共識仍有待觀察。仲量聯行香港主席曾煥平接受《經濟通通訊社》專訪時表示，關稅戰對香港的影響不容忽視，又形容香港未來正捲入一場「十級風浪」中，認為港府應預先化解某些可預視的危機，直言在特朗普新時代下，「慢幾拍就真係慢咗好多」。



*關稅對美國為「雙面刃」，料實際影響半年後浮現*



曾煥平表示，特朗普再次上台後對貿易夥伴加徵關稅，對全世界經濟流動影響甚大，但強調特朗普的施政「朝令夕改」，因此現時談論關稅對全球經濟實際影響仍言之尚早，料實際影響將於半年後浮現。



他形容關稅對美國而言為一把「雙面刃」，關稅政策出台後，美國通脹未來想再「壓低」的機會幾乎零。曾煥平直言，「美國而家仲未知痛」，當美國本地的商品存貨沽清後，真正對美國的影響才會逐步浮現，現時市場上已估計美國將會出現經濟衰退危機。



*關稅拖累香港經濟下行，港樓市豈能「獨自快樂」？*



對於中國及香港方面，他指出，美國商品大部分由中國製造，在對中國出口貨品開徵145%關稅情況下，將大幅推高美國商品價格，關稅成本將轉嫁予美國消費者，最終會打擊消費意慾，對於中國國內的工業家、小型生產戶，影響將相當深厚。



曾煥平表示，香港作為全球的轉口港，不少商品出口至美國，加上國內不少工廠的廠家都是香港人，因此關稅對香港的影響亦不容忽視。他認為香港人靈活求變，但要於短時間內重新發掘新買家或市場，屬不容易的事。他強調關稅的影響不會即時出現，認為相關影響將於下半年逐漸浮現。



他又指，香港各行各業未來均會受到關稅影響及打擊，香港經濟將會下行，而當香港經濟不景氣時，香港樓市「獨自快樂」是不可能的，預料香港樓市將會受到關稅影響而進一步受壓。



*香港未來面臨十級風浪，惟未陷入死局*



本港零售市道受消費降級、港人北上影響，被問到香港經濟在外憂內患夾擊下是否已陷入「死局」，曾煥平指，香港經濟仍未到「死局」的局面，但認為目前不應考慮如何拆局，而是考慮香港在亂世如何「保住自己條命」。



他指出，由於港元與美元掛勾，因此港府在息口控制上缺乏自主性，加上港人北上消費潮導致零售市道變差；以及貿易戰打擊香港各行各業等因素下，他認為「政府冇野可以做，但同時冇做錯野，因為好多野佢控制唔到」，但指港府可以預先化解某些可預視的危機。他舉例指，樓市近年不斷下行，政府可以更早「撤辣」而不是「慢半拍撤辣」，他強調在特朗普新時代下，「慢幾拍就真係慢咗好多」。



他又直言，香港未來正在捲入一場「十級風浪」中，政府現時不應再向市民「畫大餅」指香港未來一面光明，而是對市民指出香港正面對一場風浪，政府在風浪中如何令大家安然度過。至於回復昔日光彩可容後再說，政府現時為市民點出一條逃生路才是最迫切要做的事。