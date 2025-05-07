07/05/2025 17:10

《神州經脈》中美將談關稅，降準降息落地，外儲回升，科創債將發

《神州經脈》中美關稅戰延宕日久，中央發力穩預期，先有外交部宣布國務院副總理何立峰本周將與美國財長貝森特舉行會談，後有三大金融監管部門今早（7日）9時召開新聞發布會多箭齊發公布一攬子金融政策，包括人行宣布降準降息等10項措施、金監局公布8項增量措施、中證監表態全力鞏固市場穩定向好勢頭等。滬深股市開市衝高雖集體收升惟升幅收窄，滬綜指高開1.2%，收市升0.8%，報3342.67點，兩連升，深成指收升0.22%，創業板指升0.51%。成交放量，兩市全體成交額約1.47萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量1321億元或近一成。



中美將進行貿易會談的消息緩和了市場擔憂，但中美巨大的分歧短期難以彌合，短期料難以達成關鍵共識。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2254，較上個交易日4時30分收盤價跌85點子，止三連升，全日在7.2166至7.2332之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2005，較上個交易日小升3點子，七連升，續創4月7日以來一個月新高，和市場預測偏離收窄至不足120點，為近半年來最窄水平。



*今日新聞精選*



1. 人民銀行行長潘功勝今日在國新辦記者會上宣布，一攬子貨幣政策措施，主要有三類十項政策，包括降準、降息，將互換便利和股票回購增持再貸款額度合併使用，總額度8000億元，以及創設科技創新債券風險分擔工具等。人行網站隨後公布，明日(8日)起公開市場7天期逆回購操作利率由1.5%下調為1.4%；下周四(15日)起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。預計今次降準將向市場提供長期流動性約1萬億元，整體存款準備金率的平均水平將從原來的6.6%降低到6.2%。人行網站同時宣布，互換便利和股票回購增持再貸款額度即日起合併使用。



2. 潘功勝宣布，降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整，這將每年節省居民公積金貸款利息支出超過200億元。人行網站隨後發出通知，明日起，5年或以下和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.1%和2.6%，5年或以下和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於2.525%和3.075%。以一筆金額100萬元、期限30年、等額本息還款的首套個人住房公積金貸款計算，月供將減少約133元，總利息支出將減少約4.76萬元。



3. 潘功勝宣布降低結構性貨幣政策工具利率，即人行向商業銀行提供再貸款的利率。人行網站隨後公告，即日起下調再貸款利率0.25個百分點。下調後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為1.2%、1.4%和1.5%，抵押補充貸款利率為2.0%，專項結構性貨幣政策工具利率為1.5%。人行並公布，增加支農支小再貸款額度3000億元。另外，人行網站更新常備借貸便利(SLF)利率表，明日起，隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別調整為2.25%、2.40%、2.75%，均較此前下調10個基點。



4. 潘功勝宣布增加3000億元科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的5000億元增加至8000億元，持續支持「兩新」政策實施。人行網站中午正式公布相關消息，指增加額度後，科技創新和技術改造再貸款總額度達8000億元，不再分列支持科技型中小企業首次貸款的額度和支持技術改造和設備更新項目貸款的額度。



5. 人行、中證監聯合公告，支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構和創業投資機構發行科技創新債券。上交所、深交所午後發布通知稱，即日起支持商業銀行、證券公司、金融資產投資公司等金融機構發行科技創新債券。據官媒引述消息指，十多家證券公司正在積極籌備科創債的申報和發行，初步統計約160億元證券公司科創債有望近期落地。



6. 中美關稅談判見曙光，中國外交部今早宣布，國務院副總理何立峰將於5月9日-12日訪問瑞士，期間何立峰將作為中美經貿中方牽頭人，與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。中國外交部發言人林劍今日下午在例行記者會上表示，美方近期不斷表示，希望同中方進行談判。這次會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。



7. 中國4月末外匯儲備32816.62億美元，3月末為32406.65億美元，環比增加409.97億美元，升幅為1.27%。中國4月末黃金儲備7377萬盎司，3月末為7370萬盎司，環比增加7萬盎司，為連續第六個月增持黃金。



8. 2025世界人形機器人運動會將於今年8月15日至17日在北京國家體育場（鳥巢）和國家速滑館（冰絲帶）舉辦。比賽項目分為主體賽事+外圍賽事，主體賽事包括競技賽、表演賽和場景賽，共19個項目，展示機器人應用技術的多樣性、創新性與實用性。其中競技賽有11小項，包括田徑、自由體操和足球賽。(sl)