07/05/2025 11:32

【關稅戰】金監總局：將融資協調工作機制擴展至全部外貿企業

《經濟通通訊社7日專訊》金融監管總局局長李雲澤在今日國新辦新聞發布會上表示，在當前外部衝擊影響加大的背景下，將制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列的政策措施，強化金融紓困，將融資協調工作機制擴展至全部外貿企業，推動銀行加快落實各項穩外貿政策，確保應貸盡貸，對受關稅影響較大、經營暫時困難的市場主體，一企一策提供精準服務。



李雲澤又指出，加力穩定出口，優化出口信用保險監管政策，提高承保能力，提供優惠費率，實施快賠預賠，穩定企業接單和出口信心，督促機構做好跨境電商、海外倉等重點領域的金融服務。



助力擴大內銷，強化外貿企業出口轉內銷的融資保障，指導組建內貿險共保體，推出專屬產品，推動內貿險擴面提額。



*中證監：幫助受關稅影響較大上市公司紓困解難*



中國證監會主席吳清在同一場合表示，對於確受關稅政策影響較大的上市公司，在股權質押、再融資、募集資金使用等方面進一步增強監管包容度，幫助紓困解難。(ct)