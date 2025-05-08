07/05/2025 15:33

【人行降準】景順趙耀庭：下調政策利率滿足市場對刺激措施的需求

《經濟通通訊社7日專訊》中國人行今早宣布降準降息，降低存款準備金率0.5個百分點；下調政策利率0.1個百分點；下調結構性貨幣政策利率0.25個百分點。



景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，對中國市場而言，今天的政策利率下調，以及即將舉行的中美經貿高層會談，是利好中國市場的發展。自今年年初以來，市場一直在期待貨幣刺激措施出台，以提振信貸增長並應對外部不確定性。因此，今天的利率下調可能會至少在一段時間內滿足市場對刺激措施的需求。



他認為，利率下調可能會降低實體經濟的借貸成本，並為信貸增長提供支持。此外，今天宣布的一籃子組合措施，與去年9月宣布的措施類似，表明政策制定者仍然致力於優先考慮增長。(jq)