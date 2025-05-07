07/05/2025 11:10

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.6570 -4.50 1周 1.6610 -4.60 2周 1.7250 -1.20 1個月 1.7190 -1.30 3個月 1.7370 -1.10 6個月 1.7460 -1.10 9個月 1.7520 -1.30 1年 1.7520 -1.30

《經濟通通訊社7日專訊》人民銀行公布，今日進行1955億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。公開市場今日有5308億元逆回購到期，即今日淨回籠3353億元。人行表示，從2025年5月8日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.50%調整為1.40%。公開市場14天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度保持不變。人行行長潘功勝表示，預計這將帶動貸款市場報價利率(LPR)同步下行約0.1個百分點。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)第二日全線跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)