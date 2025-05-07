07/05/2025 09:42

【聚焦人幣】人行降準降息穩股匯債市場，人幣即期開市貶32點子

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2005，較上個交易日小升3點子，七連升，續創4月7日以來一個月新高，和市場預測偏離收窄至不足120點，為近半年來最窄水平。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開32點子，報7.2201，上個交易日即期匯率收盤報7.2169。



中國人民銀行今日祭出組合拳維穩國內股匯債市場。人行行長潘功勝今早表示，降低存款準備金率0.5個百分點；下調政策利率--公開市場七天期逆回購利率0.1個百分點；下調結構性貨幣政策利率0.25個百分點。人行將統籌金融開放與安全，堅定維護國內股匯債市場平穩運行。市場人士指出，降息對人民幣的效應因市場冒險影響而減弱。



*何立峰將訪瑞士，中美關稅戰迎轉機*



中國外交部發言人周三宣布，國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，與瑞士領導人及有關方面舉行會談。訪瑞期間，何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。而貝森特周一表示，未來幾周可能看到中美貿易談判取得實質性進展。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威評論稱，這次會晤並不完全出乎市場意料，因為雙方最近都表示願意進行談判，但貿易戰是暫停還是結束還不確定。



*中信證券：近期人民幣匯率走升更多在於外因驅動*



中信證券研報認為，近期，人民幣匯率的快速拉升或與美元指數偏弱運行、消息面驅動市場對於中美談判預期的升溫等有關。後續來看，人民幣匯率的擾動和支撐因素相對均衡，人民幣匯率短期或圍繞新中樞雙向波動，人行匯率政策更多側重於糾偏單邊預期。其中，壓力主要來自美國對華加徵關稅對中國出口基本面的衝擊逐步凸顯，並導致經常帳戶順差有所收窄以及直接投資和證券投資帳戶的波動，但對於人民幣匯率更為重要的是國內對沖政策的力度和中美經貿磋商的進度。(jq)