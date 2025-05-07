07/05/2025 16:37

【聚焦人幣】中美關稅談判將啟，人幣即期收跌85點子止三連升

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2254，較上個交易日4時30分收盤價跌85點子，止三連升，全日在7.2166至7.2332之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌104點子，報7.2212。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2005，較上個交易日小升3點子，七連升，續創4月7日以來一個月新高，和市場預測偏離收窄至不足120點，為近半年來最窄水平。



市場人士表示，中美將進行貿易會談的消息緩和了市場擔憂，但中美巨大的分歧短期難以彌合，短期料難以達成關鍵共識，人民幣匯率基本穩定是最好的選擇，大幅升貶都不符合中國當前的基本面。中國今日祭出降準降息等金融支持政策大禮包，美元/人民幣長端掉期震盪回落。



另一外資行交易員認為，中國祭出大禮包，短期內估計不會有更多動作，掉期受寬鬆影響出現回落，但後續跌幅估計有限。



星展銀行認為，周六的中美會談標誌著外交的開啟，但不應被過度解讀，現階段不太可能取得突破。雙方都會利用這次機會了解對方的意圖，評估彼此紅線，「兩國都在管理貿易緊張局勢，表現出對對話的開放態度，並有意避免失控的升級。」(jq)