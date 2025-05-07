07/05/2025 10:01

《投資智慧－鄧聲興》港股IPO續升溫，勢推高港交所業績及估值

《投資智慧》港元匯價持續強勢，觸及7.75強方兌換保證水平，金管局於5月6日破紀錄單次注資605.43億港元，買入78.12億美元以維持聯繫匯率機制。這是金管局自5月2日以來第三次注資，累計注資規模達1166.14億港元，令香港銀行體系結餘升至1613.84億港元。此輪資金流入，主要受美元弱勢及市場預期亞洲貨幣升值影響，反映國際資本對港股市場的看好。值得關注的是，這與2022至2023年情況形成鮮明對比，當時港元多次觸及7.85弱方兌換保證，金管局曾動用逾2900億港元支撐匯率，導致銀行體系結餘一度跌破450億港元。當前資金持續流入的態勢，為港股市場提供了充裕的流動性支持。



2025年前4個月港股IPO市場表現亮眼，共有17家企業上市，募資總額達213億元，按年增長170%。市場熱度顯著回升，超過60萬人參與新股認購，五隻新股公開認購逾百倍。茶飲龍頭蜜雪集團(02097)以近40億元募資額成為年內最大IPO，發行市值高達763.55億元。目前仍有眾多知名企業排隊上市，包括已完成招股的博雷頓(01333)、滬上阿姨(02589)等，以及通過聆訊的綠茶集團、明基醫院等。特別值得關注的是，全球動力電池龍頭寧德時代已獲聯交所上市批准，計劃募資至少390億元，有望成為年內最大規模IPO。此外，約150家企業的上市申請正在處理中，包括多家擬「A+H」上市的A股公司及曹操出行等明星企業，顯示港股IPO市場呈持續升溫態勢，有望進一步推動港交所(00388)業績和估值提升。



港交所2025年第一季度業績表現亮眼，收入及其他收益達69億元，按年增長32%；歸母淨利潤41億元，增長37%，雙雙創下歷史新高。業績強勁增長主要得益於市場交投活躍，現貨市場日均成交額按年飆升153%至2250億元，滬深港通南向交易日均成交額更大幅增長255%至1099億元。隨著IPO市場回暖，聯交所首季度共完成17宗上市，融資額按年增長290%。在人工智能等創新領域發展及內地投資者積極參與的推動下，港交所ROE提升至7.71%，增加1.8個百分點。當前港股市場正處於政策紅利與周期底部的疊加期，港交所作為市場核心基礎設施，將充分受益於市場活躍度提升及上市制度改革，未來發展前景廣闊。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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