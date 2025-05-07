07/05/2025 08:50

【外圍經濟】AMD發布強勁業績預期，公司市場佔有率持續擴大

《經濟通通訊社7日專訊》AMD對當期營收預測強勁，得益於能創造並運行人工智能軟件的高端電腦的需求。



該公司周二（6日）在聲明中表示，預計第二財季銷售額約為74億美元，分析師平均預期為72.3億美元。



AMD在利潤豐厚的數據中心處理器市場繼續取得進展，搶佔英特爾的市場佔有率。此外，公司受益於對個人電腦晶片的強勁需求。



AMD第一季度銷售額增長36%，達74億美元，超出71.2億美元的預期。扣除特定項目後的每股利潤為96美仙。



AMD公布財報後，股價在盤後交易中上漲逾6%。此前該股收於98.62美元，今年以來累計下跌18%。(rc)