07/05/2025 09:08

【特朗普新政】卡尼赴白宮面斥特朗普：「加拿大永遠不會出售！」

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普周二（6日），於白宮與到訪的加拿大總理卡尼會談，討論關稅和兩國關係等議題。



在開放給傳媒的部分，有記者問特朗普，會否向卡尼提出希望加拿大成為美國第51個州的問題。特朗普表示，除非有人想討論，否則不會討論這個問題，但認為加拿大如果成為美國的一個州，將獲得免費的軍隊，加拿大人亦可獲大幅減稅，美國將會保護加拿大，形容雙方將會有一段美滿的婚姻。



＊特朗普：「永遠不要說絕不會」＊



卡尼隨即表明，加拿大永遠不會出售，但提到兩國關係當中的機遇。特朗普回應說，永遠不要說絕不會，看看之後會發生什麼。



至於關稅問題，特朗普表示，他與政府高級官員將於未來兩星期審視潛在的貿易協議，以決定接受哪些協議，亦可能會就美墨加協定重新談判。卡尼說，美墨加協定是更廣泛談判的基礎，但當中一些內容必須調整。(rc)