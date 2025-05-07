07/05/2025 15:17

【關稅戰】美財長派定心丸，稱貿易協定最快本周達成

《經濟通通訊社7日專訊》美國財政部長貝森特周二（6日）對眾議院撥款委員會表示，特朗普政府最快可能在本周，宣布與美國一些最大的貿易夥伴達成貿易協議，但未透露具體涉及哪些國家。



貝森特表示，美國政府正與17個主要貿易夥伴進行談判，許多貿易夥伴已經提出了非常好的提議，特朗普官員正在就這些提議進行重新談判。「我們在被徵收的關稅、非關稅壁壘、匯率操縱，以及勞動力和資本投資補貼等方面面臨的不利情況將大幅減少。」



上月初，美國總統特朗普宣布對全球大部分國家徵收「對等關稅」，隨後給予其中許多國家90天的關稅暫緩期，在此期間僅徵收10%的基準關稅，以便各國有時間與特朗普政府進行談判。(rc)