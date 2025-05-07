07/05/2025 16:29

【外圍經濟】BMW第一季度盈利降幅低於預期，電動車銷售成焦點

《經濟通通訊社7日專訊》BMW第一季度的盈利下降幅度低於市場預期，歐洲的電動車銷售為公司帶來支持，儘管中國需求疲弱及美國關稅的威脅依然存在。



該公司公布的息稅前利潤為31.4億歐元（約36億美元），較去年下降23%。其汽車製造利潤率為6.9%，高於預測的5.8%平均水平。



電動車在第一季度為BMW帶來焦點，整體銷售按年上升32%，在歐洲增長更是達64%。



此外，BMW稱，今年3月公布的2025年展望已涵蓋其時所有關稅因素，目前仍維持不變。公司預計全年稅前利潤將與2024年持平，汽車業務營運利潤率維持在5-7%。



早盤交易中，BMW股價上漲3.7%。不過，該股過去一年已下跌約25%。(rc)