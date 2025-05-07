07/05/2025 08:24

復興亞洲(00274)獨董黃念欽辭任，獨董人數未符上市規則

《經濟通通訊社7日專訊》復興亞洲(00274)公布，黃念欽辭任獨立非執行董事，於他辭任後也不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各成員，均自昨日起生效。



該集團指，他辭任後，獨立非執行董事人數已減至兩名，以及現任獨立非執行董事均不具備適當的專業資格，或適當的會計或相關的財務管理專長，分別低於聯交所證券上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條的最低人數規定。審核委員會成員的人數已減至兩名，低於上市規則第3.21條的最低人數規定。董事會盡快物色合適人選以填補獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各成員的空缺。至於黃念欽因投入更多時間於其他業務承擔而辭任，他已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關辭任事宜須提請股東或聯交所垂注。(wh)