08/05/2025 10:05

《外資精點》富瑞：老鋪黃金配股或令股價短期受壓，基本面仍強勁

《經濟通通訊社8日專訊》老鋪黃金(06181)計劃向不少於六名承配人配售431萬股新H股，佔公司擴大後總股數約2.5%，配售價為每股630元，較上日收市價折讓約8.03%。富瑞發表研究報告指，老鋪黃金配股短期會為股價帶來壓力，但基本面並無變化，相信公司強勁的增長估值具吸引力，維持「買入」評級。



報告指，隨著門店銷量的快速增長和黃金價格上漲，理解公司管理層需要籌集更多資金來支持業務，預計公司上半年銷量按年增長159%，淨利潤增長226%，股權稀釋對每股盈利的影響有限。(cl)



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