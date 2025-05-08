08/05/2025 17:19

《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社8日專訊》聯儲局昨日連續第三次忽略總統特朗普的減息要求，維持利率不變，以防通脹和失業風險加劇。聯儲局公布決定後，美股升幅收窄。道指收市升284.97點或0.70%，報41113.97點；標普500指數升24.37點或0.43%，報5631.28點；納指升48.50點或0.27%，報17738.16點。港股方面，恒生指數收市報22775，升84點或0.4%，成交1859億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:02pm，英倫銀行公布利率決定、會議記錄和貨幣政策報告。11:00pm，加拿大央行總裁麥克勒姆、高級副總裁羅杰斯舉行新聞發布會，討論金融穩定報告的內容。



數據方面，今晚7:02pm，英國公布官方指標利率，料由4.5%降至4.25%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由191.6萬降至189.5萬；首次申請失業救濟金人數料由24.1萬降至23萬。10:00pm，美國公布3月批發庫存，月率升幅料由0.3%擴大至0.5%；3月批發貿易月率升幅料由2.4%收窄至0.9%。明日，中國公布4月出口，年率升幅料由12.4%收窄至2%；4月進口年率跌幅料由4.3%擴大至5.9%；4月貿易收支料由1026.4億美元降至954.5億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：汽車之家(US.ATHM)、中華電信(US.CHT)、中國新城(US.CNR)、Coinbase Global(US.COIN)、康菲石油(US.COP)、奇景光電(US.HIMX)、Shopify Inc(US.SHOP)等。(wa)