08/05/2025 07:54

【美國議息】鮑威爾：不急於調整利率，關稅或加劇通脹和失業風險

《經濟通通訊社8日專訊》聯儲局結束一連兩日議息會議，周三（7日）宣布維持聯邦基金利率目標區間於4.25厘至4.5厘不變，符合市場預期。



會後議息聲明指出，通脹及失業率上升風險正加劇，經濟前景不確定性進一步增加。雖然淨出口波動影響數據，但經濟活動仍繼續以穩健速度擴張。



聯儲局主席鮑威爾在記者會上多次強調，不急於調整利率，並指聯儲局需觀察關稅政策及經濟數據變化，強調要保持耐性。



*鮑威爾：從未要求與任何總統會面*



鮑威爾表示，經濟形勢不錯，當前失業率仍處於低位，市場需求也相對平穩。但同時指關稅措施可能導致美國經濟增長放緩、失業率上升、長期通脹上升。他又說，由於通脹率仍高於目標，聯儲局不能採取預防性的減息做法。



鮑威爾又稱，他從未要求與任何總統會面，亦並非由聯儲局主席發起，只有當總統要求才會會面。(jf)