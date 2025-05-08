08/05/2025 15:43

【關稅戰】關稅衝擊下英國料降息25基點，或暗示6月再次行動

《經濟通通訊社8日專訊》隨著美國貿易戰給經濟前景蒙上陰影，英倫銀行周四（8日）料降息25個基點，並可能暗示6月或再次行動，這將使該央行走上2009年以來，首次連續兩次降息的軌道。



接受彭博調查的32位經濟學家均預測，英國央行將把基準利率從4.5厘，下調至4.25厘，其中20位受訪者預測，貨幣政策委員會9名成員中至少有1人，將投票支持降息50個基點。



貨幣市場也完全消化降息25個基點的預期，押注6月再次降息的概率也很高。自去年8月以來，英國已3次降息，但自2月以來一直按兵不動。



美國總統特朗普此後宣布的關稅措施，令全球經濟前景蒙陰。交易員預計到今年底，英國央行將把利率降至3.5厘。(jf)