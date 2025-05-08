08/05/2025 08:47

【開市Ｇｏ】美聯儲按兵不動，美擬撤AI晶片出口限制，關注吉利

2025年5月8日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市微升，美聯儲連續第三次會議維持利率不變，會後聲明強調通脹和失業風險加劇。道指開市高開，曾最多升逾400點，議息結果公布後，升幅一度完全蒸發，聯儲局主席鮑威爾發言後，道指倒升437點，高見41266點，收市升幅收窄，標指與納指小幅收高。道指收市升284點，或0.70%，報41113點；標普500指數升24點，或0.43%，報5631點；納指升48點，或0.27%，報17738點。金龍中國指數下跌169點，百度和貝殼對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時38分跌167點。



2、美聯儲維持利率不變，主席鮑威爾擔憂關稅導致通脹與失業率雙升，重申央行不急於降息。



3、美國總統特朗普表示，不會為與北京進行更多實質談判而降低對華關稅，並否認美國主動接觸中國。



4、消息稱特朗普擬撤銷拜登卸任前出台的AI晶片出口限制，同時制定加強海外晶片控制的新規。



5、央視社媒玉淵譚天發文稱，市場分析關稅戰或衝擊中國二季度出口表現。



6、若與美國談判無法緩解貿易衝突，歐盟據悉將於周四公布臨時關稅清單，針對波音及美產汽車加稅。



7、中國4月連續第六個月增持黃金，高盛預計此態勢短期內不會改變。



8、蘋果考慮在Safari瀏覽器中加入AI搜索功能，或終結與谷歌的長期合作。



【焦點股】



吉利汽車(00175)

- 擬將極氪私有化，估值約64億美元



小鵬汽車(09868)

- 據悉考慮將小鵬匯天在香港或美國上市



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 傳特朗普擬撤銷拜登AI晶片出口限制



阿里巴巴(09988)

- 與小紅書深化合作，發力社交電商領域



比亞迪(01211)

- 與青山集團因鋰價暴跌放棄智利鋰加工項目



泡泡瑪特(09992)

- 非執行董事屠錚出售全部股份



滙豐控股(00005)

- 推出新貸款產品，助美企緩解特朗普關稅壓力



電動汽車板塊：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)

- 特斯拉中國4月出貨量連降7個月



青島啤酒(00168)

- 斥6.7億人幣收購山東即墨黃酒廠全部股權



靈寶黃金(03330)

- 預計首季盈利不低於2.5億人幣



滬上阿姨(02589)

- 超購逾3615倍，今日掛牌



鈞達(02865)

- 超購逾2倍，一手分配率24%，今掛牌



【油金報價】



紐約期油上漲0.09%，報58.12美元/桶



布倫特期油上漲0.23%，報61.12美元/桶



黃金現貨上漲0.53%，報3382.23美元/盎司



黃金期貨下跌0.09%，報3388.77美元/盎司