08/05/2025 10:35

【關稅戰】摩通：對中國股票看法中性，關稅風險下選擇高質藍籌股

《經濟通通訊社8日專訊》摩根大通私人銀行股票策略師Cameron Chui表示，對中國股票保持相對中性態度，原因之一是當前高關稅水平帶來的中美貿易不確定性。



該行指出，目前中國股票估值不高，低於過去5年的平均水平，因潛在關稅等下行風險。即使關稅下降，仍可能比歷史平均水平高。



另一方面，該行指出，按南向資金每日流量來比較，當前流入大約是過去4倍，對港股及本港中資股見支撐作用。該行亦稱，重點是選擇高質量藍籌股，因其在增長放緩環境中仍能實現盈利增長。



*內地刺激政策能起緩衝作用，而非完全抵銷影響*



摩根大通私人銀行亞洲投資策略部主管Alexander Wolf則表示，較早前內地政策發布會上中國央行發出的信號相當強烈，但真正的問題在於信貸需求，尤其是私人部門信貸需求仍較疲弱。貨幣政策的作用畢竟有限。他續指出，中國整體的政策空間相比以前已經縮小，與其指望大規模的刺激計劃或大幅增加財政支出，不如說政策更可能起到緩衝的作用，減緩經濟下行衝擊，而不是完全抵銷其影響。



Alexander Wolf亦稱，當前美元被高估，持續的資產多元化可能會導致其進一步貶值。(rh)