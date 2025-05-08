08/05/2025 09:26

【關稅戰】滙豐推出新貸款產品助美企緩解特朗普關稅壓力

《經濟通通訊社8日專訊》滙豐銀行針對因美國總統特朗普新關稅政策而面臨成本壓力的美國企業推出一款新的貸款產品。該行昨天(7日)表示，將擴展其TradePay平台的功能，可直接用於支付關稅成本，允許進口商能夠有效地通過貸款來應對向美國運輸產品所需的額外費用。



滙豐全球貿易解決方案負責人Vivek Ramachandran表示，通過滙豐TradePay平台直接順暢地支付進口關稅，滙豐的美國客戶將能更清晰地掌控他們的營運資本狀況。



根據這項新的貸款安排，客戶的進口付款將通過與經紀商預先約定的信貸自動支付，或通過自動清算所貸記直接扣款，這意味著企業將能更好地管理現金流並更有效地結算關稅。



滙豐是全球最大的貿易銀行，也是中國境內最大的國際性銀行。目前，美國對中國產品徵收高達145%的關稅，中國則以125%的報復性關稅予以回應。中美定於本周開啟旨在緩和局勢的貿易談判。(cl)