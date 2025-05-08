08/05/2025 12:27

【美國議息】金管局：美息不變符預期，流動性等續影響港元拆息

《經濟通通訊社8日專訊》美國聯儲局聯邦公開市場委員會經過一連兩天的會議後，在香港時間今天清晨公布維持聯邦基金利率目標區間於4.25-4.5厘。金管局回應，聯儲局維持息率不變的決定符合市場預期，惟最近美國當局公布的連串關稅措施令當地通脹和經濟前景增添不確定性，因此美聯儲目前在貨幣政策上採取較為觀望的態度。



*香港金融市場保持有序運作*



金管局指，香港貨幣及金融市場保持有序運作，港元匯率近日走強，主要受股票投資相關的港元需求以及區內貨幣兌美元升值的帶動，觸發了聯繫匯率制度下7.75港元兌1美元的「強方兌換保證」。金管局按照聯匯制度從市場買入美元、沽出港元，銀行體系總結餘亦相應上升，令港元流動性增加，拆息有所回落。預期港元資金供求及整體流動性等因素會繼續影響港元拆息，特別是較短期限的息率。



*關稅措施變化及美息走勢存頗大不確定性*



金管局續稱，美國關稅措施的變化和美國利率走勢將是金融市場關注的焦點，亦存在頗大的不確定性，環球金融市場難免受到影響而出現波動。市民在作出置業、投資或借貸決定時，應小心考慮及管理風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(cl)