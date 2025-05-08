08/05/2025 15:37

【關稅戰】商經局：美國對港徵關稅違反常理，政府續開拓新興市場

《經濟通通訊社8日專訊》商務及經濟發展局副局長陳百里今日在立法會會議上表示，香港是單獨關稅地區及世界貿易組織的單獨成員，亦是自由貿易的堅定支持者。美國對從不設關稅的香港徵收所謂對等關稅，完全違反常理，脫離事實，充分突顯美方為打壓對手而作出的野蠻行為。特區政府已多次發出聲明表示強烈不滿，並敦促美方立即糾正其錯誤行為。



陳百里就「堅定團結迎抗關稅貿易戰，強化香港國際窗口效能」議員議案的開場發言時稱，美國的做法嚴重違反世貿組織規則。美國不再奉行自由貿易，並肆意破壞國際貿易秩序，擾亂全球供應鏈。特區政府已決定就事件向世貿組織提出申訴。港府目前正進行部署和按步推進相關工作。



陳百里又指，局方已分別與本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界代表會面，聽取意見和商討應對措施。政府正繼續積極開拓新興市場，包括東盟、中東及拉丁美洲等，會繼續積極游說爭取盡快加入RCEP，並分別與馬來西亞及沙特阿拉伯政府，積極跟進開設經貿辦的計劃。



招商引資及投資推廣方面，去年有母公司在境外的駐港公司總數達到9960間，而初創企業數目有接近4700間，兩項數字都創歷年新高，陳百里強調憑著招商引資的成績，以及香港在一國兩制下的獨特優勢，絕對有底氣無懼美國關稅戰的打壓，繼續發揮超級聯繫人和超級增值人的角色。



多名議員表示支持議案，並建議政府與企業和商會加強溝通，深化經貿關係，做好中間人角色，以及增加與內地企業合作。(cl)