08/05/2025 19:23

《再戰明天》何立峰赴瑞士晤美財長，中國公布進出口數據

《經濟通通訊社8日專訊》何立峰赴瑞士晤美財長，及中國公布進出口數據，料為周五（9日）市場焦點。



*多名美聯儲官員發表講話，日本公布同時及領先指標*



各國重要經濟活動方面，中國國家主席習近平對俄羅斯進行國事訪問（至10日）。中國副總理何立峰5月9日至12日訪問瑞士，期間將作為中美經貿中方牽頭人，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。周五本港時間1:30pm，歐洲智庫布魯蓋爾(Bruegel)與芬蘭央行聯合舉辦聚焦於歐洲綠色、數字化和可持續增長的會議，發言者包括芬蘭央行總裁暨歐洲央行管委雷恩和歐盟執委會副主席維爾庫寧等。4:40pm，英倫銀行總裁貝利在2025年雷克雅未克經濟會議上發表主旨演講；5:55pm，美聯儲理事巴爾就人工智能和就業市場發表講話；晚上6:45pm，美聯儲理事庫格勒就就業最大化發表講話；8:30pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表講話。8:30pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加爐邊談話。10:00pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在美聯儲一個活動上致歡迎詞和開幕詞。



數據方面，周五中國公布4月出口，年率升幅料由12.4%收窄至2%；4月進口年率跌幅料由4.3%擴大至5.9%；4月貿易收支料由1026.4億美元降至954.5億美元。1:00pm（本港時間．下同），日本公布3月同時指標，料由117.3降至115.9；3月領先指標料由107.9降至107.5。



在本港，明日公布業績的公司有:譚仔國際(02217)等。(wa)