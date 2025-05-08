08/05/2025 14:30

【專訪】金價高企買賣皆旺，涂國彬：買實金最直接ETF操作簡單

《經濟通通訊社記者許英略8日報道》金價屢創新高，買賣皆旺，如高價收金店舖門外大排長龍，市民趁金價高昂爭相套現，另一邊廂內地客亦樂於前往金價較低的香港買金保值。不過，金飾笨重兼手續費高；紙黃金戶口亦不受存款保障，「它」令人費神如何快捷、穩陣投資。另一方面，常言道「買金保值」，究竟哪一種實金會較保值？



永豐金融資產管理董事總經理涂國彬接受《經濟通通訊社》專訪時指出，實金與金價關係最簡單直接，最貼近傳統避險用途，亦有觀賞價值，送禮自用皆宜，惟收藏或倉儲不便。資料顯示，最常見有金條或金粒；金幣；飾金。其中，金條或金粒可減省手工費；飾金固然較為美觀，惟金舖買賣差價可接近一成，買賣、回收時存在手工費、佣金及潛在火耗費用。



*期金看好、看淡皆方便操作，但需留意放大效應*



由實金引伸的投資，分別是黃金ETF及期金，涂國彬指出，前者操作簡單如普通股票戶口，惟需留意發行商對手風險；後者會較為進取，重點分別在於涉及槓桿及風險回報放大效應，投資者看好、看淡皆方便操作，惟他建議小心運用槓桿，否則回報與風險俱放大。市場上ETF眾多，以市場流量衡量，美股則以SPDR Gold Shares(US.GLD)；港股則以SPDR金(02840)最為活躍。



*金礦股份之間大不同*



此外，部份人亦有興趣由金價上升猜想金礦股吸引力增加，涂國彬稱相關股份雖受惠金價升勢，但亦受制其他股票相關因素。資料顯示，今年以來，因應金價上揚，上游金礦股普遍受到追捧，按截至5月8日市值計算，本港首五大金礦股分別為紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、靈寶黃金(03330)及赤峰黃金(06693)。



不過，就算是上游金礦股對金價敏感度較高，亦要留意不同公司之間業務佔比及資源儲量，如招金、山東黃金黃金相關收入佔比約90%；紫金礦業黃金資源儲量雖較高，但黃金相關收入佔比只有五成，因同時涉足銅、礦開採，變相股價較為波動。



珠寶是黃金最大需求來源，因此下游金飾珠寶股亦有所「落鑊」，按截至5月8日市值計算，港股首五大金飾珠寶股分別為周大福(01929)、老鋪黃金(06181)、六福集團(00590)、周生生(00116)及夢金園(02585)，惟此板塊則較受大市影響，例如消費情緒、經濟等因素。



至於美股方面，市值逾百億美元的黃金相關股分別為紐曼礦業(US.NEM)、AngloGold Ashanti(US.AU)及皇家黃金(US.RGLD)。



*黃金投資豐儉由人，倡不同時段、不同價位買入*



社會上部分年輕人認為金器、金飾是過時產物，老人家亦怕不能承擔價格波動風險。涂國彬則指出，閒來定時、定額、定量購置儲蓄黃金投資者為數不少，其實年輕人亦有類似需求，而可選擇工具更多，且上述各類黃金投資不只適合老人家，實際上豐儉由人，不論傳統保值或戰亂時避險需求。



他續稱，投資者積少成多，原理跟平均成本法的買股票一樣，長遠只要金價反覆走高，則持之以恒在不同時段、不同價位買入，平均來說亦有可為。



*利益申報：涂國彬為證監會持牌人士，截至訪問當時，其投資及管理的基金持有SPDR金ETF(02840)。