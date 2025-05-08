08/05/2025 12:17

【美國議息】中銀香港：美聯儲按兵不動，投資者宜警惕美衰退風險

《經濟通通訊社8日專訊》美聯儲在議息會議上決定維持聯邦基金利率於4.25%至4.5%的目標區間不變，符合市場預期。中銀香港(02388)投資管理總經理王兆宗表示，近期美聯儲官員言論均傾向觀望美國出台政策對通脹的影響，靜待市場有否出現轉弱訊號，倘若勞動力市場明顯轉差或經濟出現衰退風險，才會釋出降息預期。



王兆宗指出，雖然最新的美國非農及失業率數據均顯示整體經濟仍存在韌性，惟相關數據有一定滯後。相比之下，4月ISM製造業指數顯示製造業活動仍然萎縮，消費者信心指數亦持續轉弱，貿易政策的不確定性已開始影響企業產能及民眾消費預期。年內美國政策反覆無常，加上美聯儲減息步伐未必符合市場預期，醞釀的悲觀情緒或會導致所謂「預言的自我實現」(self-fulfilling prophecy)，令美國經濟出現衰退情況，投資者應予以警惕。



他表示，近期資金流入香港，亦反映部分投資者分散風險的部署，在地緣政治及貿易政策持續不確定的背景下，相信港匯偏強的趨勢會繼續維持。(bn)