08/05/2025 12:22

【美國議息】恒生:美聯儲減息態度仍審慎，市場觀望貿易談判進展

《經濟通通訊社8日專訊》恒生銀行(00011)財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局決定繼續維持息率不變，聯儲局主席鮑威爾表示，關稅可能會暫時推高通脹，但目前美國經濟表現仍然相當穩健，聯儲局需見到就業市場放緩才會採取行動。該行認為，聯儲局對於何時減息的態度依然審慎，局方傾向等待消費及就業等經濟數據表現實際上走弱才會採取行動，這令市場對減息預期的憧憬有所降溫。



梁君馡提及，議息會後，美元、股市及債市變動不大，該行相信投資市場將暫時保持觀望，待特朗普的對等關稅及貿易談判出現實質進展才可能有較清晰的方向。未來投資策略最重要的是維持股債平衡，分散地區及板塊風險。環球股市於4月初大跌後回穩，目前許多股市已回升至對等關稅推出前的水平，現時是檢視投資組合部署的較佳時機。未來特朗普政策的不確定性仍高，對經濟的影響也難以判斷，該行認為投資組合加入短至中年期的高評級債券，以及黃金、日圓等避險資產都能有效分散風險。(bn)