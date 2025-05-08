08/05/2025 16:10

【美國議息】摩根資管許長泰:美息不變符預期，6月減息機率低

《經濟通通訊社8日專訊》摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美國聯儲局一如預期，維持利率不變，在6月17-18日會議前僅剩一組就業數據待公布，6月減息的可能性偏低。聯儲局需在美國總統特朗普施壓減息之際彰顯政策獨立性，需有明確的硬數據惡化方能為減息提供依據。



他指出，市場預期已有所調整，期貨市場現預估6月減息概率為25%，7月減息25基點的概率為80%，預期至年底前將有三次減息。整體而言，儘管聯儲局不急於減息，但下次政策調整仍傾向寬鬆方向，6月會議調整利率的可能性低，7月將是聯儲局考量減息的合理時間窗口，惟需視後續數據及白宮政策發展而定。



他提及，對於美國國債而言，投資者可能關注潛在的債券孳息下降和相應的債券價格上漲。(bn)

