08/05/2025 09:48

《真知灼見－溫灼培》聯儲局不急減息的弦外之音

《真知灼見》美國聯儲局於今晨（8日）議息會後，如市場預期保持所有貨幣政策不變，息率維持在4.25厘至4.5厘水平。在其聲明中，主席鮑威爾指總統特朗普的關稅政策，其影響範圍、規模和持續時間都存在很大的不確定性，而該局亦正感覺到美國的通脹及失業率等有上升風險，這一切使聯儲局在制定貨幣政策時有一定困難。另外鮑威爾還警告，特朗普政策的不確定性，會使美國商界和家庭推遲經濟活動的決定，倘這情況持續而沒有改善，其負面影響將會逐步在經濟層面上浮現。不過，鮑威爾指現階段美國經濟仍是良好，並在繼續增長中。最後鮑威爾指，因為政府關稅政策的不確定性，該局難在貨幣政策上作出先發制人(pre-emptive)政策。言下之意，即聯儲局只能見步行步，待數據出現明顯轉差，才會在貨幣政策上作出變動。



*市場估計聯儲局待9月才減息*



按照利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局今年內將減息三次，機率為100%，今年首次減息日子可能要待9月。對於下兩次議息會，即6月及7月，市場估計減息機率只分別有兩成及八成，9月議息會減息25基點的機率才是100%。



*美國債務沉重息率高壓力大*



鮑威爾在貨幣政策上選擇觀望，表面上看似是因為特朗普政府政策的不確定性，加上目前美國經濟尚算理想，因此不用急於減息。然而，我們不能忽視的是，美國本月將迎來今年最大的一筆2.4萬億美元債券到期。面對如此高的債息，這將使美國政府的債務負擔更加沉重，並可能損害美國經濟的長期發展。如果市場預測成立，聯儲局最早要到9月才減息，這將進一步加大對美國政府債務的壓力。



*聯儲局不減息或為了撐美元*



聯儲局指暫不減息是為觀察關稅政策情況，這可能未必是事實的全部。有一點相當明顯，特朗普的關稅政策已促使全球有加速去美元化的趨勢，這從近期美元走弱以及亞洲貨幣大幅升值中可見一斑。如果此時聯儲局選擇減息，可能會進一步加速市場對美元失信心及使美元貶值。因此，聯儲局遲遲不減息，未必只是為了觀察特朗普政策的變化，更是為了維護美元的穩定。今早亞洲市場，美匯指數報99.775。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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