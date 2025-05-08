08/05/2025 10:21

《基金觀點》富達：美信用債波動市下仍存機會，短債殖利率吸引

《環富通基金頻道8日專訊》近期市場震盪，利率資產也同樣於日內劇烈波動，各界開始擔心美國公債未能發揮股票避險作用。然而，富達國際基金經理Rick Patel認為，投資者必須了解這些變化的脈絡與整體大環境。他近日針對美國信用債市場發表評論。



*美公債殖利率走勢仍穩，留意企業如何應對關稅衝擊*



儘管公債殖利率近來起伏震盪，整體走勢仍相對穩定。4月底，美國10年期公債殖利率較4月初高出約10個基點，但仍較今年1月高點低了約50個基點。同樣地，30年期公債殖利率4月累積上漲約20個基點，但年初至今則為持平。過去數十年來，美國依賴外資融通其雙赤字，但如今美國身處關稅風暴核心，全球投資者因為不確定性升高且美國經濟放緩機率增加，開始期待更高報酬才願意投資美國公債。



未來經濟放緩程度，終將取決於美國企業如何因應關稅壓力，選擇壓縮獲利吸收成本或轉嫁於價格上漲。標普500指數公司目前正陸續公布的財報，多少可一窺企業如何應對關稅衝擊，有助投資者判斷接下來經濟可能放緩程度。



*聯儲局似乎無意降息，勞動市場惡化或發揮催化作用*



至於美國勞動市場表現，2024年就業增長大部分來自醫療保健和政府部門。值得注意的是，醫療保健最新臨時僱員人數領先指標逐步下降，護理人員需求首次出現較去年同期減少現象。政府部門也持續面臨挑戰，未來恐將對就業數據帶來壓力。



富達認為，鑑於各界預期未來結構性成長與通脹都將趨緩，目前聯邦基金利率4.25%顯得過高。聯準會最近發言似乎沒有意願降息，有待特定催化因素才會採取行動。勞動市場惡化可能發揮催化作用，因聯準會希望能確保落實其雙重政策目標，而就業極大化正是其一。



*若經濟衰退造成嚴重失業，儲局將採更積極降息措施*



從下行風險情境來看，若經濟衰退並立即造成嚴重失業，聯準會將不得不採取比市場預期更積極的降息措施。更具體而言，由於貨幣政策傳導延遲讓這次景氣周期有別以往，即使未來數次會議各降息1碼，也無法有效提振美國實體經濟。例如，約75%美國家庭負擔的固定利率房貸不到5%，因許多家庭利用疫情期間低利率進行再融資，房貸利率較目前市場水準低一大截。而中小企業借款利率高得驚人，因這些企業僱員半數以上為美國勞工，影響非同小可。儘管這是一個潛在尾部風險，但市場價格目前並未反映這種情境發生的可能性。一旦發生，預計聯邦基金利率將降到2%以下，因為這是聯準會支持實體經濟唯一可行方法。



未來存在許多未知因素，市場波動可能持續隨關稅情勢變化。面對挑戰重重的市場環境，保持主動、敏捷且分散的投資布局至關重要，尤其需要透過防禦配置維持收益緩衝，目前具吸引殖利率的短期債券是不錯的選擇。透過策略性美元債券資產配置，未來仍有機會創造超額報酬，延續年初以來及「解放日」之後相對強勁表現。(wa)