08/05/2025 10:26

【關稅戰】德國商會：86%在華德企受貿易戰影響，汽車業尤甚

《經濟通通訊社8日專訊》德國商會7日發布針對中美貿易戰對在華德國企業影響的調查報告顯示，86%的在華德企受到了關稅貿易戰的影響，其中機械行業、汽車行業受影響的企業比例分別高達86%、93%。



據《財新網》報道，整體來看，在華德國企業認為受到美國貿易戰政策的影響比來自中國的要大。據報告，75%的受訪企業表示受到美國對華貿易政策的影響，而表示受到中國對美貿易政策影響的受訪企業佔比為57%。



具體到不同政策，76%的受訪企業表示受到來自美國的關稅政策影響，43%的受訪企業表示受到美國出口管制政策的影響。與之相較，63%的受訪企業表示受到來自中國的關稅政策影響，35%的受訪企業表示受到中國出口管制政策影響。



對於在華德企如何應對中美貿易戰，48%的受訪企業表示還沒有具體計劃；38%的受訪企業則表示將會加快在中國的本地化進程；25%的受訪企業計劃選擇美國以外的替代採購市場；16%的受訪企業計劃將中國供應鏈轉移至其他市場；14%的受訪企業計劃選擇美國以外的銷售市場。



*56%受訪企業認為中國經濟會惡化*



多數受訪企業認為，中美貿易戰將對中國經濟造成負面影響。據報告，2025年4月，對於中國未來六個月的經濟發展預期，56%的受訪企業認為會惡化，遠高於2024年5月調查時16%的佔比；50%的受訪企業表示將在未來兩年內擴大在華投資，較去年9月下降2個百分點；同期，18%的受訪企業表示將縮減在華投資，較去年9月提高4個百分點。(ct)