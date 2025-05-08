08/05/2025 09:15

【關稅戰】中國對印度氯氰菊酯徵反傾銷稅，官媒：以儆效尤

《經濟通通訊社8日專訊》中國商務部公布，決定5月7日起對原產於印度的進口氯氰菊酯實施反傾銷措施，印度公司被裁定的反傾銷稅率為48.4%至166.2%，反傾銷措施為期5年。



氯氰菊酯是一種農藥，用於棉花、果樹、蔬菜、煙草、玉米、花卉等害蟲防治。印度是全球最大的氯氰菊酯生產國和出口國，其出口量是全球第二大出口國的8倍多，具有明顯的市場優勢。



央視旗下公眾號「玉淵譚天」發文指，中方此舉要向外界釋放兩個信號；對某些國家的不公平貿易行為，中國政府必將採取相應措施，維護國內產業利益；第二是在中美經貿鬥爭的大背景下、在全球應對美國關稅的關鍵時刻，中國不允許其他國家以損害中國利益的方式當籌碼做交易，必將遭致中國的反制。中國對這種行為的不滿，會直接反映在實際行動上。



文章指，印度在上月21日宣布，對部分進口鋼鐵徵收12%臨時關稅，其中主要針對中國。當天美國副總統萬斯訪問印度。不少分析都指，印度此舉，很可能是為了迎合美國打擊中國製造業。中方現時宣布對印度終裁結果是為了以儆效尤。(ry)