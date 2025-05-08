08/05/2025 10:54

【關稅戰】中國駐美使館：中方不會犧牲原則立場去尋求達成協議

《經濟通通訊社8日專訊》近日中方宣布將與美方在瑞士舉行會談的消息後，美方仍表示在與中國開始談判前不會降低關稅，並暗示並非美方主動提出此次談判。對此，中國駐美國使館發言人就中美經貿高層會談答記者問。



發言人表示，關於中美高層會談，中國外交部和商務部都已作出表態。中方願再強調三點：一、美方近期通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方是在對美方信息進行了認真評估後，決定同意與美方進行接觸。會談是應美方請求舉行的。



二、中方堅決反對美國濫施關稅的立場是一貫的，將堅定維護自身正當權益和國際公平正義，維護世貿組織規則和多邊貿易體制。



三、這場關稅戰是美方挑起的。如果美方真想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。中方絕不會接受美方說一套、做一套，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。(ry)