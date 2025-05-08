08/05/2025 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶112點子，報7.2366

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2073，較上個交易日跌68點子，止七連升，創4月24日以來兩周新低，與市場預測偏離水平仍逾310點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開112點子，報7.2366，上個交易日即期匯率收盤報7.2254。



隔夜美聯儲會議後美元小幅偏強，人民幣料區間波動。美聯儲周三維持利率不變，但指出通脹和失業率上升的風險增加，在聯儲努力評估特朗普關稅政策的影響之際，這進一步令經濟前景蒙陰。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評稱，中國央行沒有允許中間價升破7.2關口，凸顯其不願人民幣隨其他亞洲貨幣同步升值，保持匯率穩定仍是重要的政策導向。(jq)

