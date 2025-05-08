08/05/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌101點子，報7.2355

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2355，較上個交易日4時30分收盤價跌101點子，兩連跌，全日在7.2320至7.2420之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌59點子，報7.2354。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2073，較上個交易日跌68點子，止七連升，創4月24日以來兩周新低，與市場預測偏離水平仍逾310點。



市場人士表示，中美經貿高層即將開啟會談，風險情緒有所改善，短期待結匯需求情緒可能出現變化。隔夜美聯儲會議基調符合預期，但後續美國可能宣布的一系列貿易協議料繼續影響美元前景。



一外資行交易員稱，會談不確定性還是很大，市場也是比較謹慎，看看能不能先把關稅降下來一部分。(jq)