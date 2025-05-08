08/05/2025 11:19

【關稅戰】美國財長稱正考慮豁免中國嬰兒車、汽車安全椅等關稅

《經濟通通訊社8日專訊》據外電報道，美國財政部長貝森特周三在美國眾議院金融服務委員會聽證會上表示，特朗普政府正在考慮對從中國進口的汽車座椅、嬰兒車、嬰兒床等兒童出行必需品免徵高達145%的關稅。



民主黨眾議員普萊斯利(Ayanna Pressley)在聽證會上指出，美國每年有超過350萬名嬰兒出生，而幾乎所有嬰兒車都產自中國，「現在這方面的花費正在增加」。貝森特在回應普萊斯利的質詢時表示，正考慮上述豁免。



美國嬰兒車、汽車座椅和其他兒童用品製造商紐威品牌集團(Newell Brands)CEO克里斯．彼得森(Chris Peterson)上周在財報電話會議上表示，美國約97%的嬰兒車和87%的嬰兒汽車座椅都來自中國，受關稅影響，公司已將進口嬰兒用品價格上調了約20%，但尚未將最新125%的關稅上調計入價格，而目前已暫停從中國發貨，未來幾個月都銷售庫存，直至庫存開始耗盡，才會再次從中國訂貨。「當這種情況發生時，由於整個行業都從中國採購，預計我們和整個行業將通過提價來抵消關稅成本」。(sl)