08/05/2025 15:04

【數據前瞻】機構：中國4月美元計出口料僅增約2%，進口跌幅擴

《經濟通通訊社8日專訊》海關總署將於明日公布中國4月進出口數據，據《路透》綜合逾30家機構預估中值顯示，美國對等關稅落地對外貿的衝擊開始顯現，中國4月以美元計價出口同比增幅預計從3月的12.4%大幅回落至1.9%；進口同比降幅則料進一步從4.3%擴大至5.9%；當月貿易順差預計為890億美元，3月為1026.4億美元。



*興業銀行：關稅影響開始顯現*



興業銀行首席經濟學家魯政委等在報告中認為，美國關稅影響開始顯現，但中國供應鏈優勢、對等關稅暫緩期轉口貿易搶出口等因素支撐下，4月出口同比或實現小幅正增長。報告指，由於美國對中國部分商品進口依賴度較高，即使在高關稅下，中國對美出口仍將保持一定份額；同時其他對美順差較大的經濟體為應對不確定性，或加快從中國進口生產所需的中間產品。



報告又預計，中國4月進口跌幅或將擴大至5.5%。報告指，中國4月製造業PMI進口指數進一步回落至43.4，顯示進口需求仍弱；同時，中國對美國的進一步反制措施也將使得從美國的進口明顯下降。



*華泰證券：非美國家需求提升*



華泰證券則在報告中表示，中國對美國直接出口受到關稅的影響較大，但非美國家需求提升或形成對沖，預計4月出口同比基本持平。中國4月港口集裝箱吞吐量超季節性增長，但上海集裝箱運價指數顯示中國對美國航線運價環比大幅下降，而東南亞運價有所回升，這可能表明貿易分流加速。



另外，財通證券宏觀首席分析師陳興指出，4月鐵礦石價格下行明顯，同時若出口回落，重要零部件加工所需材料的需求會有所縮減，終端需求或降低。預計中國4月進口同比降幅下滑至7%。(sl)