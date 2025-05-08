08/05/2025 10:10

【美國議息】聯儲局聲明對比：關稅戰後首次會議敲響風險警鐘

《經濟通通訊社8日專訊》聯儲局繼續在基準利率上按兵不動，不過決策層在議息會後發 表的聲明，與3月相比出現了幾處顯著變化，提到了淨出口波動的影響，前景不確定性、通脹和失業上行風險的增加。



主席鮑威爾在記者會上重申無需急於降息，表示考慮到經濟前景的不確定性上升，以及總統特朗普推動的關稅措施，貨幣政策維持不變仍然是當前的合適選擇。



在是次聲明中，聯儲局提及淨出口的波動影響了數據，但並未在3月19日的聲明提及。此外，是次聲明中，聯儲局表示委員會關注其雙重使命所面臨的雙向風險，並判斷失業和通脹上升的風險已經增加。在3月19的聲明中，只提及關注雙重使命所面臨的雙向風險。(rc)