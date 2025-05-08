08/05/2025 15:30

【關稅戰】會議紀要顯示日本央行對美國政策如何影響加息有分歧

《經濟通通訊社8日專訊》日本央行周四（8日）公布的會議紀錄顯示，決策者在3月的會議上，對何時應再次加息存在分歧，因美國關稅政策帶來的不確定性加劇。



會議紀錄顯示，一名委員表示：「美國政策帶來的下行風險迅速加劇，這些風險甚至很可能對日本實體經濟產生重大負面影響，這取決於美國關稅政策的未來發展。日本央行在考慮下一次加息時機時需要特別謹慎。」



另一名委員則表示，即使不確定性加劇，日本央行也不一定有義務以過於謹慎的方式執行貨幣政策。



還有一名委員表示，日本央行在下次會議上制定政策時，應考慮企業和家庭的通脹預期、物價上行風險，以及薪資上漲的進展。



在3月18日至19日的會議上，日本央行將利率維持在0.5厘不變。日本央行行長植田和男在會後的簡報會上警告，全球經濟的不確定性正在加劇，同時指出，食品成本上漲和強於預期的工資增長可能推高日本的潛在通脹。(rc)