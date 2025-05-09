09/05/2025 17:35

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話

《經濟通通訊社9日專訊》美英昨日達成關稅戰以來的首個貿易協議，特朗普同時表示有意下調對中國關稅，並號召「最好大家都去買股票。」美股三大指數報升。道指收市升254.48點或0.62%，報41368.45點；標普500指數升32.66點或0.58%，報5663.94點；納指升189.98點或1.07%，報17928.14點。港股方面，恒生指數收市報22867，升91點或0.4%，成交1616億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:45pm，美聯儲理事庫格勒就就業最大化發表講話；8:30pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表講話。8:30pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加爐邊談話。10:00pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在美聯儲一個活動上致歡迎詞和開幕詞。11:30pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在胡佛貨幣政策會議（通過預先錄製的視頻）發表講話。





在美國，今日公布業績的公司有：天鑫礦業(US.TXNM)等。(wa)