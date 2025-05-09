--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
3,351.52
-0.48
(-0.014%)
3,851.98
-0.92
(-0.024%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
102,744.7900
-516.8200
(-0.500%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0720
澳元最佳客戶買入價
4.9797
歐元最佳客戶買入價
8.7457
英鎊最佳客戶買入價
10.3175
日圓最佳客戶買入價
5.3393
恒生指數
--
--
(--)
期指
--
--
(--)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：09/05/2025 08:47
可賣空股票總成交
1,564.62億
主板賣空
249.29億
(15.933%)
更新：08/05/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,351.52
-0.48
(-0.014%)
滬深300
3,851.98
-0.92
(-0.024%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
102,744.7900
-516.8200
(-0.500%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0720
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9797
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.7457
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3175
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3393
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

食物安全 │ 男子麻辣火鍋後抽搐嘔白泡，驚現體內逾700條寄...
醫學通識 健康解「迷」

食物安全 │ 男子麻辣火鍋後抽搐嘔白泡，驚現體內逾700條寄...
政經專訪

【專訪】蔡金強：三大因素加持港股，最重要5隻股票是……（繁體字幕）#小金人 #蔡金強 #專訪
點解中國科技可崛起
財智 政政經經

點解中國科技可崛起
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ00027 銀河娛樂02013 微盟集團01928 金沙中國有限公司00700 騰訊控股
新聞
股票
Highlight:
【ETN1WWF】即用etnet獨家優惠碼 媽媽月訂購美味海產！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
巴西-官方指標利率
公佈值(比前值)
14.75%( +0.50%)
公佈日期
08/05/2025 05:30
美國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.50%( 0.00%)
公佈日期
08/05/2025 02:00
台灣-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.03%
公佈日期
07/05/2025 16:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
102,744.79
-516.82
-0.500%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,202.0000
-5.3900
-0.244%
EOS-柚子幣-EOS EOS 柚子幣
0.8440
-0.0119
-1.390%
更新：09/05/2025 08:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處