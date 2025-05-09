09/05/2025 07:56

【關稅戰】美英達成貿易協議，取消鋼鋁關稅，汽車關稅降至10%

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普周四（8日）宣布與英國達成貿易協議，這是自美國對貿易夥伴加徵對等關稅以來，首份達成的貿易協議。



根據協議，美國將會取消對英國鋼鋁徵收的25%關稅，對英國汽車的關稅亦會由27.5%下調至10%，每年限額10萬輛，但對英國其他商品仍會維持10%的基準關稅。此外，英國農民將獲得1.3萬公噸牛肉的零關稅配額。



美國商務部長盧特尼克表示，英國將購買價值100億美元的波音飛機，美國亦會容許勞斯萊斯引擎免關稅進口。



特朗普表示，協議的全部細節將在未來數周繼續磋商。施紀賢認為協議將促進兩國之間的貿易，並同時創造就業。(kk)