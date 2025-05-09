09/05/2025 11:54

【關稅戰】日本財相重申：不會考慮以出售美債為籌碼與美國談判

《經濟通通訊社9日專訊》日本財務大臣加藤勝信周五（9日）重申，日本政府不會考慮以出售美國國債，作為與美國貿易談判的一部分。



加藤在國會回答問題時還表示，他已與美國財長貝森特確認，匯率過度波動和無序變動，將對經濟和金融穩定產生不利影響，這符合七國集團(G7)現有的協議。



他強調，外匯存底是為了穩定日圓，保持充足的外匯儲備，以防外匯市場突然大幅波動，這一點很重要。他說：「隨著外匯干預可能導致外匯存底大幅減少，日本目前的外匯存底，不一定過多。」



加藤還表示，政府沒有考慮制定新的刺激經濟措施，因為政府才剛剛開始實施上個財政年度的補充預算和今年的預算。(jf)