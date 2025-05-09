09/05/2025 08:55

【開市Ｇｏ】美英達成協議，傳美擬降中國關稅至50%，關注車股

2025年5月9日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，美英達成關稅戰以來的首個貿易協議。道指收市升254點，或0.62%，報41368點；標普500指數升32點，或0.58%，報5663點；納指升189點，或1.07%，報17928點。金龍中國指數升68點，阿里巴巴和理想汽車對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時40分跌100點。



2、美國總統特朗普表示本周末與中國展開的貿易談判有望取得進展，預計中方將願意做出讓步，美國也許會考慮降低對許多中國商品加徵的145%關稅。據《紐約郵報》報道，特朗普或考慮將部分商品關稅降至50%。



3、美國與英國達成關稅戰以來首份貿易協議，美國對英國繼續保持10%的基準關稅稅率，但美國取消對英國鋼鋁的25%關稅，汽車關稅降至10%，每年限額10萬輛。英國將購買100億美元波音飛機。



4、紐約聯儲調查顯示4月美國消費者中期通脹預期升至近三年高點，對就業市場的預期則顯著惡化。



5、中國今日公布4月進出口數據，受中美貿易戰升級影響，預計出口增速料放緩至2%，進口降幅或超前月，貿易順差略有收窄。



6、中國據悉考慮推廣商品房現房銷售制度，改變以預售制為主的模式，提升購房者對樓市的信心。



7、中俄最高領導人在莫斯科會談，雙方將加強軍事合作，擴大聯合軍演活動的規模與範圍。



8、蓋茨宣布未來20年通過基金會捐出幾乎全部財富，總額將提升至2000億美元，並於2045年底永久關閉基金會。



【焦點股】



中芯國際(00981)

- 首季盈利1.9億美元，按年升1.6倍，收入升28%



地產股：碧桂園(02007)、萬科企業(02202)、龍湖（00960）、融創中國 (01918)

- 中國考慮全國推廣商品房現房銷售制度

- 融創中國4月合同銷售金額約11億元人民幣，按年跌91.2%



汽車股：比亞迪(01211)、長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)

- 乘聯會初統數據顯示，中國4月乘用車市場零售同比增長17%



神州租車(00699)、百度(09888)

- 百度自動駕駛平台Apollo與神州租車合作推出自動駕駛汽車租賃服務



比亞迪(01211)

- 擬到2030年實現一半汽車銷往中國境外



華虹半導體(01347)

- 第一季度淨利潤低於市場預期



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣日內升至三個月高位，重回10萬美元大關



中信銀行(00998)

- 擬投資100億人民幣設立金融資產投資公司



招商銀行(03968)

- 擬出資150億人民幣設立金融資產投資公司



東風集團(00489)

- 4月汽車銷量138,719輛，同比小幅下降



再鼎醫藥(09688)

- 首季虧損降至4844萬美元，收入同比增長22%



【油金報價】



紐約期油上漲0.38%，報60.14美元/桶



布倫特期油下跌0.38%，報62.96美元/桶



黃金現貨上漲0.33%，報3317.04美元/盎司



黃金期貨上漲0.37%，報3318.30美元/盎司