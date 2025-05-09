09/05/2025 16:05

《本港樓市》中原CCL按周跌0.27%，連升2周後回軟

《經濟通通訊社9日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.34點，按周跌0.27%，終止2周連升，是4月15日西沙SIERRA SEA第1A(2)期公布首批價單158伙，及4月18日至21日復活節長假期當周市況。近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家不願追價，CCL連續6周於136點水平窄幅爭持。



新盤熱賣，拆息顯著回落，令H按息年半以來再次跌穿封頂息率，中國減息降準救市，中美貿易談判或有進展等消息，雖對樓市有正面支持，惟發展商趁機積極部署開售多個新盤，將對二手樓價造成壓力。相信短期CCL偏軟向下格局未變，第二季目標維持133點，現時相差3.34點或2.45%。



*今年樓價暫跌0.94%*



CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。財案後7周樓價累升1.07%，2025年樓價暫時累跌0.94%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.35%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.74%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.67%。



5月8日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，1個月HIBOR急跌，西沙SIERRA SEA第1B期公布首張價單160伙，5月7日西沙SIERRA SEA第1A(2)期第三輪價單沽清，中國救市減息降準，中美啟動會談，對本地二手樓價的影響將於2025年5月下旬公布的CCL才開始反映。



中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.01點，按周跌0.06%。CCL（中小型單位）報136.08點，按周跌0.11%。CCL（大型單位）報137.70點，按周跌1.03%。



*今年港島樓價已跌近2.8%*



四區樓價二跌二升，走勢持續反覆。港島CCL Mass報134.73點，按周跌1.51%。新界西CCL_Mass報126.00點，按周跌0.55%。九龍CCL Mass報134.69點，按周升0.19%。新界東CCL Mass報148.98點，按周升2.13%。



2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.94%，CCL Mass跌0.81%，CCL（中小型單位）跌0.67%，CCL（大型單位）跌2.24%，港島跌2.77%，九龍升0.66%，新界東升0.40%，新界西跌1.84%。(cl)