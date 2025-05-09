09/05/2025 19:13

《再戰明天》英倫銀行副總裁演講，日本公布國際收支經常帳餘額

《經濟通通訊社9日專訊》英倫銀行副總裁發表演講，及日本公布國際收支經常帳餘額，料為下周一（12日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國副總理何立峰5月12日至16日赴法國與法方共同主持第10次中法高級別經濟財金對話。歐元集團會議舉行。本港時間下周一7:50am，日本央行公布4月30日至5月1日貨幣政策會議的意見摘要。4:00pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利在國王商學院發表演講；晚上6:30pm及8:50pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員格林及曼恩分別在國王商學院的英倫銀行觀察家會議小組討論中發言。



數據方面，周六（10日）9:30am（本港時間．下同），中國公布4月消費者物價指數，年率跌幅料維持於0.1%；4月生產者物價指數年率跌幅料由2.5%擴大至2.8%。下周一（12日）7:50am，日本公布3月國際收支經常帳餘額，料由40607億日圓降至37789億日圓。



在本港，下周一（12日）公布業績的公司有:裕元集團(00551)、偉鴻集團控股(03321)、寶勝國際(03813)等。



下周二（13日）公布業績的公司有:騰訊音樂-SW(01698)等。



下周三（14日）公布業績的公司有:騰訊控股(00700)、京東集團-SW(09618)等。



下周四（15日）公布業績的公司有:吉利汽車(00175)、阿里巴巴-W(09988)、網易-S(09999)等。

下周五（16日）公布業績的公司有:基石控股(01592)、璋利國際(01693)、中國心連心化肥(01866)、法拉帝(09638)等。(wa)