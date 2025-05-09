09/05/2025 10:22

《本港經濟》總商會預期中東、香港與大灣區做到三方合作

《經濟通通訊社9日專訊》行政長官李家超星期六將率領代表團訪問卡塔爾和科威特，隨團的香港總商會主席陳瑞娟期望，此行加強溝通合作，招商引資，亦期望與當地商會簽署合作備忘錄。她表示，近年香港與海灣阿拉伯國家合作委員會六國的貿易額有所增長，去年中東投資在內地及香港市場有90億美元，包括來自沙特公共投資基金、卡塔爾投資局的主權財富基金，反映過往雙方交流及訪問取得成果。



陳瑞娟亦不認同香港只是中東企業進入內地市場的跳板，且不能留住相關企業。她認為，引入大灣區城市可以做到三方合作，發揮香港超級聯繫人及超級增值人角色。中東亦有不少家族生意，本港作為資產管理中心，有能力留住超高資產淨值客戶。



*林健鋒:不是一時三刻可以彌補美國市場*



代表團成員之一，總商會理事、立法會議員林健鋒認為，中東有很大商機，例如科威特在新能源、基建等都有很大發展空間。他又說，商界要認真了解當地情況，因應情況做新建議或新產品。



總商會早前因應關稅戰導致中美經貿環境波動、政策不確定性高，決定延後訪美。林健鋒表示，過往港商較依賴美國市場，過去兩年對中東或東盟貿易有增長，但數量始終未及美國。他亦承認，要彌補美國市場，不是一時三刻可以做得到。(rh)