09/05/2025 11:22
《港元利率》一個月拆息四連跌失守2厘，港匯創逾一個月新低
《經濟通通訊社9日專訊》港元匯價及拆息雙雙走軟，港匯今早最低曾見7.7759兌1美元，為4月7日以來最弱，拆息亦幾乎全線向下，其中，隔夜息再跌29基點至0.09786厘，為2022年7月14日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息四連跌，跌破2厘水平，僅報1.93655厘，為2022年9月7日後最低。
六個月及一年期分別降至3.01167厘及3.24095厘，分別見2022年8月9日及2022年7月13日後最低。不過，反映銀行資金成本的三個月拆息結束三連跌，微升至2.78238厘。
港元匯價最新報7.7727，較前收市價升0.01%，但仍偏離7.75強方兌換保證價。
外媒報道，美國考慮把中國關稅大降至50%，加上美英達成貿易協議，隔晚美股上升，恒指今早亦高開80點，但其後反覆下跌，最新跌33點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
六個月及一年期分別降至3.01167厘及3.24095厘，分別見2022年8月9日及2022年7月13日後最低。不過，反映銀行資金成本的三個月拆息結束三連跌，微升至2.78238厘。
港元匯價最新報7.7727，較前收市價升0.01%，但仍偏離7.75強方兌換保證價。
外媒報道，美國考慮把中國關稅大降至50%，加上美英達成貿易協議，隔晚美股上升，恒指今早亦高開80點，但其後反覆下跌，最新跌33點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.09786
|-29.166
|一周
|0.815
|-36.595
|兩周
|1.11941
|-32.869
|一個月
|1.93655
|-15.797
|兩個月
|2.64238
|-1.381
|三個月
|2.78238
|+1.202
|六個月
|3.01167
|-12.5
|一年
|3.24095
|-11.25
資料來源：香港銀行公會