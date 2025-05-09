09/05/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.09786 -29.166 一周 0.815 -36.595 兩周 1.11941 -32.869 一個月 1.93655 -15.797 兩個月 2.64238 -1.381 三個月 2.78238 +1.202 六個月 3.01167 -12.5 一年 3.24095 -11.25

《經濟通通訊社9日專訊》港元匯價及拆息雙雙走軟，港匯今早最低曾見7.7759兌1美元，為4月7日以來最弱，拆息亦幾乎全線向下，其中，隔夜息再跌29基點至0.09786厘，為2022年7月14日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息四連跌，跌破2厘水平，僅報1.93655厘，為2022年9月7日後最低。六個月及一年期分別降至3.01167厘及3.24095厘，分別見2022年8月9日及2022年7月13日後最低。不過，反映銀行資金成本的三個月拆息結束三連跌，微升至2.78238厘。港元匯價最新報7.7727，較前收市價升0.01%，但仍偏離7.75強方兌換保證價。外媒報道，美國考慮把中國關稅大降至50%，加上美英達成貿易協議，隔晚美股上升，恒指今早亦高開80點，但其後反覆下跌，最新跌33點。(cl)資料來源：香港銀行公會